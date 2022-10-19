Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что предпосылок для ограничения выезда из России нет

Предпосылок к ограничению выезда из России на фоне введения военного положения в четырех регионах нет. Об этом заявил депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

— Сегодня никаких предпосылок к этому нет. Если не считать, что есть ограничения со стороны недружественных стран. Равно как не вижу предпосылок для иных ограничений для граждан, — приводит «РИА Новости» его слова.

Ограничения на въезд и выезд возможны только в случае специальных решений на этот счет. Ограничения касаются только регионов, в которых ввели военное положение. В остальных случаях ограничения, связанные с безопасностью граждан, могут вводить местные власти.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября. В приграничных с Украиной и новыми регионами регионах введен средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина