В Татарстане заработала национальная система пространственных данных
Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» стала доступна в четырех пилотных регионах: в Татарстане, Иркутской области, Краснодарском и Пермском краях, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
По его словам, в системе будут содержаться открытые данные о территории. К ним относятся сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка.
Полностью завершить формирование платформы рассчитывают к 2030 году.
В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ к 1 января 2025 года. Правительство займется обеспечением использования федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»; утвердит план и график мероприятий по созданию портала пространственных данных.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым