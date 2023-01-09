В Татарстане заработала национальная система пространственных данных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» стала доступна в четырех пилотных регионах: в Татарстане, Иркутской области, Краснодарском и Пермском краях, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.



По его словам, в системе будут содержаться открытые данные о территории. К ним относятся сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка.

Полностью завершить формирование платформы рассчитывают к 2030 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ к 1 января 2025 года. Правительство займется обеспечением использования федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»; утвердит план и график мероприятий по созданию портала пространственных данных.



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Маргарита Головатенко