Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран СНГ

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ к 1 января 2025 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Кремль.

— Президент утвердил перечень поручений по вопросам создания портала пространственных данных государств-участников Содружества Независимых Государств, — говорится в сообщении.

Правительство займется обеспечением использования федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»; утвердит план и график мероприятий по созданию портала пространственных данных.

Помимо этого, власти поручили обеспечить разработку программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

Фото: kremlin.ru

Росреестру совместно с МИДом России должен обеспечить согласование с государствами — участниками Содружества Независимых Государств программы и плана-графика, а также решение вопросов, связанных с использованием интернет-портала Содружества Независимых Государств (e-cis.info) для создания портала пространственных данных.

Также данные органы власти должен обеспечить «обмен геопространственной информацией в рамках Соглашения о взаимодействии государств — участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне».

Под эгидой Содружества Независимых Государств создадут международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ уже утвердили ее концепцию. С идеей создания международной организации по поддержке и продвижению русского языка выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы государств СНГ поддержали ее.

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Илина Хакимова