Отделение Соцфонда в Татарстане приняло около 19 тысяч заявлений на выплату единого пособия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отделение Социального фонда в Татарстане приняло порядка 19 тысяч заявлений на оформление единого пособия — новой меры поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Выплату начали оформлять 28 декабря на портале госуслуг России.

— Татарстанцы — продвинутые пользователи электронных услуг, и по единому пособию не было ни одного личного обращения, все заявления поданы через портал госуслуг, — сказал глава отделения Социального фонда в Татарстане Эдуард Вафин.

Часть заявлений от родителей поступила на пособие первому ребенку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок родился до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям — то есть без учета имущества и более высоких доходов у семьи. В итоге за выплатой на первого ребенка обратилось 800 родителей, сообщает пресс-служба отделения Соцфонда в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новое пособие начало действовать с 1 января. Оно заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Напомним, что социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на этой неделе.



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Айрат Назипов