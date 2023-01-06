Соцфонд России оформил единое пособие для родителей 80 тысяч детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Социальный фонд назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба фонда.

— Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат 1,5 тыс. беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение, — рассказали в пресс-службе.

В фонд поступило около 670 тысяч заявлений на эту выплату. Их прием начался 28 декабря на портале госуслуг. Рассматривать заявления сотрудники фонда начали 3 января.

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Новое пособие начало действовать с 1 января. Оно заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

Отмечается, что единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Кроме того, дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России.

Отметим, что в конце сентября прошлого года Минтруд России сообщил об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка. С этого года размер выплат составит 23 011 рублей.

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Айрат Назипов