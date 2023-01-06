Соцфонд России оформил единое пособие для родителей 80 тысяч детей
Социальный фонд назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба фонда.
— Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат 1,5 тыс. беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение, — рассказали в пресс-службе.
В фонд поступило около 670 тысяч заявлений на эту выплату. Их прием начался 28 декабря на портале госуслуг. Рассматривать заявления сотрудники фонда начали 3 января.
Новое пособие начало действовать с 1 января. Оно заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.
Отмечается, что единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Кроме того, дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России.
Отметим, что в конце сентября прошлого года Минтруд России сообщил об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка. С этого года размер выплат составит 23 011 рублей.
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