На трассе в Башкирии замерз автобус, ехавший в Набережные Челны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На трассе в Башкирии замерз автобус, который следовал в Набережные Челны. В салоне находилось 39 человек. Инцидент произошел накануне. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, передает chelny-biz.ru.

Сообщается, что для того, чтобы вызволить граждан из замерзшего автобуса, на место инцидента прибыли спасатели.

Они эвакуировали пассажиров в пункт временного размещения на базе общежития филиала Аургазинского многопрофильного колледжа в селе Архангельское.

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Антон Гаврилов