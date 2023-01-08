В школах Татарстана могут отменить занятия из-за морозов

Фото: пресс-служба ГУ ﻿МЧС России по Татарстану

Уроки могут отменить

В Министерстве образования и науки Татарстана предупредили о возможной отмене занятий в школах республики из-за сильных морозов.

«Так, уроки могут быть отменены: в начальных классах сельских школ — при минус 23 градусах, в начальных классах городских школ и 5—9-х классах сельских школ — минус 25, в 5—9-х классах городских школ — минус 27 градусов, в 10—11-х классах сельских школ — 30 градусах мороза, в 10—11-х классах городских школ — минус 32 градусах.

Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6—10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6—10 метров в секунду», — говорится в сообщении министерства.

Фото: realnoevremya.ru

Не выезжать при сильных морозах

Кроме того Минобрнауки РТ рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды учеников за пределы муниципальных образований при температуре -25 градусов и ниже.

Руководителям органов управления образования и образовательных организаций РТ рекомендовали усилить контроль за работой систем теплоснабжения.

Фото: Олег Тихонов

Справочно:

Проведение занятий по физической культуре в зимний период на открытом воздухе допускается при следующих погодных условиях (СанПиН 2.4.2.2821-10):

Мария Иванова