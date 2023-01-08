Губернатор Курской области рассказал о прохождении курса подготовки ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что провел первую неделю января в лагере подготовки ЧВК «Вагнер». Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

— Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины на занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер» в окружении настоящих мужчин — патриотов России, — написал он.

К публикации он также прикрепил видео, на котором показаны военные учения.

В заключение Старовойт подчеркнул, что многие жители Курской области уже прошли курс обучения.

— Уже сотни курян здесь и на площадках в нашем регионе прошли курс обучения и смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости, — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 декабря Старовойт сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Попово-Лежачи в Глушковском районе.



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Антон Гаврилов