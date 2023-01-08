Россия заняла 47-е место в рейтинге самых инновационных стран мира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В рейтинге самых инновационных стран мира, по итогам 2022 года, Россия заняла 47-е место. Такие данные следуют из отчета «Глобальный инновационный индекс 2022».

Самой инновационной страной, согласно рейтингу, стала Швейцария. Ее глобальный индекс составил 64,6%. Страна признается лидером уже 12-й раз подряд. Сразу следом находятся США (61,8%) и Швеция (61,6%).

Глобальный индекс России составил всего 34,3%. В рейтинге государство находится между Словакией (34,3%) и Вьетнамом (34,2%).

Глобальный индекс учитывает приток прямых иностранных инвестиций, размер ВВП, инфраструктуру, человеческий капитал, уровень развития науки и другие факторы. Показатель издается с 2007 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности.



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Елизавета Пуншева