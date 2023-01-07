Рождественский фестиваль в Зеленодольском районе посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольском районе Татарстана проходит Рождественский фестиваль «Лед и свет». Об этом сообщает пресс-служба района.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, замминистра финансов России Алексей Лавров, председатель Комитета Госдумы Федерального Собрания страны по культуре Елена Ямпольская, заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский министр культуры Татарсана Ирада Аюпова.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

— Господь дал нам сегодня настоящую русскую зиму, поблагодарим тех людей, которые своим талантом согревают наши сердца в светлый праздник Рождества, — отметил митрополит.



С 1 по 8 января на территории Раифского Богородицкого монастыря проходит фестиваль «Лед и снег». Здесь представлены скульптуры изо льда и снега.

Памятные награды вручили лучшим скульптурам после обхода ледового городка.



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Елизавета Пуншева