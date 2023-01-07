Норвежский лыжник превзошел рекорд россиян Устюгова и Большунова

Фото: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images

Рекорд по количеству побед подряд в ходе одной многодневки «Тур де Ски» установил норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он завоевал шесть золотых медалей.

Так Клебо превзошел рекорды российских спортсменов Сергея Устюгова (в сезоне 2016/17) и Александра Большунова (2020/21), а также норвежки Марит Бьорген (2014/15). На их счету по пять золотых медалей этапов «Тур де Ски».

Йоханнес Клебо — 26-летний пятикратный чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, трехкратный победитель общего зачета Кубка мира, дважды выигрывал «Тур де Ски».

Российские лыжники не выступают в текущих соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS). В октябре она продлила отстранение россиян в связи с проведением спецоперации.

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Елизавета Пуншева