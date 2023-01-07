Медведев прокомментировал избрание Маккарти спикером палаты представителей США
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал избрание республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США. Свое мнение он написал в telegram-канале.
— Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу, — выразился он.
Напомним, впервые за столетнюю историю выборы председателя нижней палаты Конгресса США не ограничились одним туром. Спикера палаты избрали с 15-й попытки — им стал республиканец Кевин Маккарти, набравший 216 голосов.
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