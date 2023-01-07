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Медведев прокомментировал избрание Маккарти спикером палаты представителей США

17:46, 07.01.2023
Медведев прокомментировал избрание Маккарти спикером палаты представителей США
Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал избрание республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США. Свое мнение он написал в telegram-канале.

— Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу, — выразился он.

Напомним, впервые за столетнюю историю выборы председателя нижней палаты Конгресса США не ограничились одним туром. Спикера палаты избрали с 15-й попытки — им стал республиканец Кевин Маккарти, набравший 216 голосов.

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Елизавета Пуншева
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