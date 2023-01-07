За сутки в России выявлено 3 303 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 3 303 случая заражения коронавирусом. Всего за 6 января в больницах оказались 695 человек. Число заражений с начала пандемии составляет 21 823 855 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 7 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 4 463 случаев, а общее количество выздоровевших — 21 241 865 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 49 россиян, всего от инфекции скончались 394 035 человек.



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Елизавета Пуншева