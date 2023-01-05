Главное о коронавирусе на 5 января: критика в адрес Китая, ВОЗ ожидает новую волну

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За сутки в больницах от коронавируса оказались 13 жителей Татарстана

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 57 человек. При этом за 4 января госпитализированы 13 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 569 случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 5 января, за сутки выздоровели от COVID-19 84 татарстанца, а общее количество излечившихся — 190 874 человека.

«Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая»

За 4 января в России зарегистрировали 3 274 случая заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки в больницах оказался 721 человек. Число заражений с начала пандемии составляет 21 817 113 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 5 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 4 719 случаев, а общее количество выздоровевших — 21 232 717 человек.

В Башкирии количество переболевших за год COVID-19 детей снизилось вдвое. В течение 2022-го в республике зарегистрировали 18,2 тысячи случаев заражений детей, что вдвое ниже показателей 2021 года. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 54,1 тысячи случаев инфицирования несовершеннолетних, что составляет шестую часть от общего числа заражений в Башкирии.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период праздников является маловероятным. По его словам, в первую очередь это связано с отсутствием поездок россиян за рубеж и низким притоком иностранных туристов в Россию. «Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая, наши граждане в эти новогодние [праздники] особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения ожидает рост заболеваемости по всему миру

По данным на 9.20 мск, по всему миру выявили 662 136 372 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Скончался от заболевания 7 507 951 человек.



На первом месте по количеству заболевших находятся США (101 044 032), на втором месте — Индия (44 680 543), на третьем — Франция (39 574 616), на четвертом — Германия (37 475 448), на пятом — Бразилия (36 423 138).



По количеству смертей первыми в списке идут США (1 095 235). За ними следует Бразилия (694 411), Индия (530 710), Россия (385 971, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 206).



Всего за время пандемии сделано 13 166 856 358 вакцин.

На фоне развития подварианта штамма «омикрон» XBB.1.5 Всемирная организация здравоохранения ожидает в этом году рост числа заболевших COVID-19 по всему миру. Данный вариант коронавируса впервые обнаружили в октябре прошлого года, а на данный момент им заразились граждане в 25 странах.

Изоляция в период пандемии коронавируса стоила экономике Гонконга $27 млрд, свидетельствуют оценки инвестбанка Natixis SA. Если бы не пандемия, отмечает ряд экспертов, экономика региона в течение последних трех лет могла бы расти в среднем на 2,8% и к текущему моменту увеличиться на 7% по сравнению с 2018 годом. Власти Гонконга ввели самые жесткие ограничения в период COVID-19 и фактически закрыли страну на три года, в течение 2022-го заперты снимались, и сейчас страна готовится открыть границы с материковым Китаем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозам Reuters, спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Китае восстановится в 2023 году, когда страна выйдет из-под контроля COVID-19. Аналитики предрекают рост спроса на СПГ на 9—14% по сравнению с 2022 годом, но, скорее всего, не достигнут уровня 2021-го из-за высоких цен и сохранявшегося ограничения в аппетитах из-за пандемии.

В ВОЗ раскритиковали Китай из-за статистики о коронавирусе. По мнению руководства организации, правительство КНР не предоставляет полных данных о количестве госпитализаций и смертей от COVID-19. «Мы считаем, что текущие данные, публикуемые в Китае, не в полной мере отражают истинное влияние заболевания с точки зрения госпитализаций, госпитализаций в отделения интенсивной терапии, особенно с точки зрения смертности», — сказал директор ВОЗ по ЧС Майкл Райан.



Обеспокоенность политикой Китая выразил и президент США Джо Байден. Его озабоченность связана уже не с предоставлением данных, а с мерами, принимаемыми Поднебесной для борьбы с распространением заболевания. Тем не менее Байден призвал придерживаться существующего протокола и проходить тестирование по прилете в КНР и по возвращении обратно.

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Артем Гафаров