Травматолог назвал самые распространенные травмы в новогодние праздники

Спортивный врач, травматолог Артем Катулин рассказал, с какими травмами чаще всего обращаются в новогодние праздники. Своими знаниями он поделился с RT.

По словам врача, чаще всего россияне получают черепно-мозговые травмы, переломы в области лучезапястных суставов нижних и верхних конечностей, вывихи плечевого сустава.

Как подчеркнул специалист, такие травмы, как вывихи или переломы, чаще всего получены пациентами в состоянии алкогольного опьянения.

Также специалист высказался об опасности катания на необорудованных горках.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— При катании на тюбингах, санках, дощечках, особенно на неорганизованных и не обеспеченных безопасностью трассах, можно получить все что угодно: начиная от того, что можно наколоться на какой-то предмет, либо черепно-мозговые травмы, учитывая, что тюбинг невозможно контролировать. Очень часто и дети, и взрослые влетают в какие-то предметы либо же вылетают на дорогу, — сказал эксперт.

Напомним, что в Татарстане участились случаи травмирования детей при катании на тюбинге. Из-за «ватрушек» с начала ноября до конца 2022 года в больницу попали 54 ребенка.

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Айрат Назипов