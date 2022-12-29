В Татарстане вновь фиксируются травмы из-за тюбинга

Зимние каникулы только начались, а с начала ноября уже 54 ребенка попали только в ДРКБ Казани из-за тюбинга. Врачи призывают родителей отнестись к такой забаве с настороженностью, сообщает ГТРК «Татарстан».

Опасность «ватрушек» заключается в том, что они неуправляемы. В любой момент можно перевернуться или выехать на проезжую часть, что иногда приводит к травмам. Причем такие травмы бывают сравнимы с последствиями ДТП.

— Часто людям приходится обращаться уже в стационар к нейрохирургу. Травмы, полученные во время катания на ватрушках одни из самых сложных и тяжелых, — объяснил заведующий отделением травматологии городской поликлиники №7, Альберт Галимов.

Фото: realnoevremya.ru

Голова, грудная клетка, брюшная полость, позвоночник, таз, руки и ноги — самые часто травмируемые при катании части тела. Врачи напоминают, что для зимних забав лучше выбирать ледянки или санки. Однако, если все же решено воспользоваться тюбингами, необходимо соблюдать правила безопасности: держаться за специальные крепления и кататься только на специально оборудованных для «ватрушек» горках.

Говорят об опасности тюбинга не первый год. В Татарстане в прошлые новогодние праздники зарегистрировали 35 случаев травмирования детей во время катания на «ватрушках». Для сравнения, с 30 декабря по 10 января в республике зарегистрировали 84 ДТП, в которых пострадали 17 детей, а двое несовершеннолетних погибли.

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Елизавета Пуншева