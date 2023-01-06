Казанцы массово искупались в рождественской купели — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

На озере Комсомольском в казанском микрорайоне Дербышки казанцы массово искупались в рождественской купели. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Морозы людей не испугали, и они с удовольствием окунались в ледяную воду. Марс Шайхиев занимается этим уже на протяжении 5 лет.

— В здоровом теле — здоровый дух. Само подсказывает сердце, что нужно закаляться и заниматься спортом, — сказал казанец.

Как отмечают профессионалы, прежде чем нырять в купель, необходимо подготовиться и проверить свое здоровье. Также можно записаться в клуб «моржей», который находится в Дербышках.

Организаторы позаботились о безопасности отдыхающих. Для них приготовили специальную баню-бочку, чтобы люди могли согреться. Кроме того, рядом дежурят сотрудники ГИМС и бригада медиков.



Напомним, «Реальное время» писало об открытии рождественской купели в казанском микрорайоне Дербышки. Мероприятие стартовало в 10.00.

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Айрат Назипов