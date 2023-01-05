Новости общества

01:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На озере Комсомольском в Дербышках подготовят рождественскую купель

15:01, 05.01.2023 1
На озере Комсомольском в Дербышках подготовят рождественскую купель
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанском микрорайоне Дербышки завтра, 6 января, подготовят рождественскую купель, сообщает пресс-служба мэрии города.

Кроме купели, любителей зимнего закаливания будут ждать баня-бочка, фотозона, эстафеты и музыка. Начнется акция в 10.00.

Напомним, что с в ночь с 6 на 7 января православные будут отмечать Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, посвященных рождению младенца Иисуса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 янв
    Важно, чтобы люди ныряли только в специально отведенных местах
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также