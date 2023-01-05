На озере Комсомольском в Дербышках подготовят рождественскую купель
В казанском микрорайоне Дербышки завтра, 6 января, подготовят рождественскую купель, сообщает пресс-служба мэрии города.
Кроме купели, любителей зимнего закаливания будут ждать баня-бочка, фотозона, эстафеты и музыка. Начнется акция в 10.00.
Напомним, что с в ночь с 6 на 7 января православные будут отмечать Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, посвященных рождению младенца Иисуса.
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