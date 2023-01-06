В Чистопольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД по Татарстану

Сегодня, 6 января, в Чистопольском районе произошла смертельная авария. На трассе столкнулись автомобили Geely, Lifan и Маxus. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике.

— Водитель автомобиля Geely, 1982 г.р., по предварительным данным, обгоняя транспортное средство, не убедился в безопасности маневра, создал помеху в движении встречному автомобилю Lifan, под управлением девушки 1997 г.р., которая во избежание ДТП съехала на обочину, после чего выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Маxus, под управлением водителя 1988 г.р, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП погибла 41-летняя пассажирка автомобиля Lifan. Водитель той же машины с травмами доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГИБДД по Татарстану

Напомним, 4 января в Азнакаевском районе Татарстана также произошло смертельное ДТП. В столкновении автомобилей Ford и Volkswagen погиб один человек, еще двое пострадали.

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Айрат Назипов