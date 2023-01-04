В Азнакаевском районе Татарстана в среду произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД по Татарстану

4 января в Азнакаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen (1963 года рождения) не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с водителем Ford (2001 года рождения).



В результате ДТП пассажирка автомобиля Ford (1970 года рождения) от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Два пассажира Volkswagen доставлены в больницу.



Фото: ГИБДД по Татарстану

2 января на 298-м км автодороги Казань — Оренбург в Бугульминском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda (1993 года рождения) не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel. От полученных травм он погиб на месте ДТП.

В медучреждение доставили еще двух пассажиров Honda — двухгодовалого ребенка и женщину 1969 года рождения, которая позже скончалась в медучреждении.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова