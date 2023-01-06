Новости спорта

20:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Казани пройдет зимний забег

16:20, 06.01.2023 3
В Казани пройдет зимний забег
Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Завтра, 7 января, в казанском парке им.Горького пройдет зимний забег. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 5 км, сообщает мэрия города.

Сбор участников состоится в 8.30 у стадиона «Трудовые резервы». Перед стартом предусмотрена разминка с тренером. Забег начнется в 9.00.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте бегового сообщества «5 верст».

Напомним, 2 января для казанцев провели лыжный марафон «Трезвение». Заезд состоялся на стадионе «Трудовые резервы».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
СпортОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также