В Казани пройдет зимний забег
Завтра, 7 января, в казанском парке им.Горького пройдет зимний забег. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 5 км, сообщает мэрия города.
Сбор участников состоится в 8.30 у стадиона «Трудовые резервы». Перед стартом предусмотрена разминка с тренером. Забег начнется в 9.00.
Чтобы принять участие в забеге, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте бегового сообщества «5 верст».
Напомним, 2 января для казанцев провели лыжный марафон «Трезвение». Заезд состоялся на стадионе «Трудовые резервы».
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