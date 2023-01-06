Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, как его команда будет играть с ХК «Витязь»

Тренер казанского «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о предстоящем матче с ХК «Витязь». Он назвал команду из Подольска «неуступчивым соперником».

— Есть невынужденные удаления, есть и те, в которых соперник тебя заставляет идти на фол. Ничего нового — надо быть готовым с первых минут, не уступать в скорости, с первых смен включать ноги, тогда не будет ненужных удалений, — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.

Говоря о том, что у ХК «Витязь» хороший процент реализации бросков, тренер отметил, что его подопечным нужно «играть плотнее» и «не давать сопернику бросать».

Фото: ak-bars.ru

Отметим, что сегодня казанская команда примет «Витязь» на своем льду. Матч состоится сегодня в 17.00 на «Татнефть-арене».

В последний раз эти команды встречались между собой 23 декабря. Тогда казанцы одержали победу со счетом 4.3.

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Айрат Назипов