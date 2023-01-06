В рождественскую ночь в Казани организуют спецподачу общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Рождество Христово, 7 января, после ночной праздничной службы в храмах Казани для жителей города организуют специальную подачу общественного транспорта.

С 1.30 у остановки «Центральный стадион» пассажиров будут ожидать троллейбус №2 и автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23 и 30.

Как сообщает пресс-служба Казанской епархии, в ночь с 6 на 7 января митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит божественную литургию в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Прямой эфир, который организует ТНВ, стартует в 23.45. Трансляция пройдет и на портале «Православие в Татарстане».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в новогодние каникулы наземный общественный транспорт Казани работает по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30. Метрополитен работает с 6.00 до 24.00.



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Айрат Назипов