На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение

Фото: Минтранс России

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлен. Об этом говорится в телеграм-канале Минтранса РФ.

— Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — сказано в публикации.

Напомним, что ранее Минтранс сообщал, что 19 декабря с 12:00 будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В конце октября глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что восстановительные работы на Крымском мосту идут с опережением графика. Движение по разрушенной автомобильной ветке, как он заявил, может запуститься к Новому году.

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Антон Гаврилов