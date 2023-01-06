Полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильдгор может сменить клуб

Футболист казанского «Рубина» Оливер Абильдгор, который выступает на правах аренды за шотландский «Селтик», может перейти в датский «Ольборг». Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что «Ольборг» заинтересован в возвращении игрока, который начинал карьеру в их клубе. При этом сам Абильдгор хочет изучить другие варианты, прежде чем возвращаться в Данию.

За ФК «Селтик» футболист выступает с сентября 2022 года. Он сыграл в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

Фото: rubin-kazan.ru

Оливер Абильдгор родился 10 июня 1996 года в Дании. Профессиональную карьеру футболиста начал в «Ольборге», где играл на протяжении пяти лет. В казанский «Рубин» перешел в феврале 2020 года. За команду он сыграл 62 матча, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Напомним, датский футболист перешел в «Селтик» на правах аренды в сентябре. Он должен был выступать за клуб из Шотландии до лета этого года. Контракт с «Рубином» у спортсмена истекает в 2024 году.

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Айрат Назипов