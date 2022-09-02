Шотландский «Селтик» арендовал у казанского «Рубина» Оливера Абильдгора

Футбольные клубы «Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе в шотландский клуб на правах аренды до окончания сезона 2022/23 полузащитника Оливера Абильдгора. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Напомним, Абильдгор пришел в «Рубин» в феврале 2020 года. Он сыграл за казанцев 62 матча, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Стоит отметить, что по истечению аренды у датчанина останется еще 1 год контракта с «Рубином».

Фото: flickr.com

Напомним, в начале недели сообщалось, что из «Нефтехимика» в «Рубин» перешел 20-летний полузащитник Руслан Безруков. Контракт рассчитан на 4 года.

Уточняется, что Безруков родился 21 марта 2002 года в Ростове-на-Дону. Ранее он выступал за молодежную команду «Ростова», СКА (Ростов-на-Дону) и нижнекамский «Нефтехимик».



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Максим Кокунин