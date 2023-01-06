В Казахстане из снежного плена на автотрассе спасли 12 россиян

Фото: департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области

В Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали 12 граждан России, которые стали заложниками непогоды на автотрассе Усть-Каменогорск — Шемонаиха — Граница РФ. Об этом рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

— На помощь к ним прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле «ТРЭКОЛ», который пробился до места. Было эвакуировано из зоны опасности 12 граждан Российской Федерации, 2 из них детей, — отметили в департаменте.

Людей разместили в гостинице города Шемонаиха. Там россиян обеспечили питанием и обогревом.

Фото: департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-казахстанской области

По данным местных властей, из-за непогоды в регионе остаются закрытыми 15 автодорог.

Отметим, что 3 января под Набережными Челнами сотрудники МЧС спасли двух человек, замерзающих на трассе. Их напоили горячим чаем, а после довезли до ближайшей гостиницы.

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Айрат Назипов