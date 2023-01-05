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Владимир Путин отметил деструктивное влияние Запада на ситуацию на Украине в разговоре с Эрдоганом

14:12, 05.01.2023
Владимир Путин отметил деструктивное влияние Запада на ситуацию на Украине в разговоре с Эрдоганом
Фото: kremlin.ru

Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора:

  • обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Главы государств отметили приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую»;
  • затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания;
  • в свете обозначенной Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в урегулировании конфликта Путин в очередной раз подтвердил открытость России к серьезному диалогу. Он возможен при условии выполнения Киевом известных и неоднократно произнесенных требований и учета новых территориальных реалий;
Фото: kremlin.ru
  • при обсуждении стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта;
  • уделено внимание перспективам сирийского урегулирования. Дана позитивная оценка проведенной в Москве в декабре прошлого года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Главы государств выразили надежду, что развитие трехсторонних контактов поспособствует кардинальному улучшению обстановки в Сирии, включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международным терроризмом.

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Артем Гафаров
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