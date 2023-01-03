В этом году в Татарстане отремонтируют 650 соцобъектов на общую сумму в 3 млрд рублей

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Кабмине сообщил, что в 2023 году в республике планируется реализовать шесть программ по строительству и ремонту 650 соцобъектов на общую сумму в 3 млрд рублей.

По его словам, самый большой объем работ придется на линию Минобрнауки. Так, в этой области планируется реализовать четыре программы на 3,9 млрд рублей — это 201 объект. Как отметил Айзатуллин, всего в текущем году планируется капитально отремонтировать здания четырех общежитий, 36 школ, девяти детских садов, девяти ресурсных центров и 143 пищеблоков.

Кроме того, еще 2,2 млрд рублей направят на ремонт семи молодежных центров, четырех подростковых клубов, десяти центров психолого-педагогической помощи, а также строительство и ремонт 14 лагерей.

По линии Минздрава в 2023 году будут проведены работы на 54 объектах за 3,6 млрд рублей. Так, будут построены 23 и отремонтированы два фельдшерско-акушерских пункта, а также в 29 стационаров подрядчики зайдут с ремонтом.

По линии Минкультуры отремонтируют 24 объекта на 617 млн рублей. Вместе с этим Минстрой республики будет задействован в реализации шести нацпроектов и четырех госпрограмм, в рамках которых предстоит мониторинг строительства 203 объектов.

Айзатуллин добавил, что работы затронут и спортивные объекты. Так, за 1,2 млрд рублей будут построены четыре крытых футбольных манежа, четыре универсальные спортивные площадки, а также отремонтированы 15 спортивных учреждений.

Фото: tatarstan.ru

Также сегодня Айзатуллин сообщил, что в 2023 году в регионе планируется реализовать 44 республиканские программы в области строительства и модернизации объектов. Общий объем их финансирования составит около 54 млрд рублей.

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Максим Кокунин