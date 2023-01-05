Татарстан закупит 68 машин для борьбы с лесными пожарами

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В наступившем году Татарстан закупит 68 единиц техники и оборудования для предупреждения и тушения лесных пожаров. В рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» будут приобретены 27 лесопатрульных автомобилей, федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — 1 прицепной противопожарный модуль и 40 ранцевых лесных огнетушителей.

— Лесопатрульные автомобили будут использоваться для мониторинга пожарной обстановки, патрулирования лесов, предупреждения незаконных рубок лесных насаждений и иных нарушений лесного законодательства. Прицепной противопожарный модуль и ранцевые огнетушители будут незаменимы в случае обнаружения очагов возгораний на землях, граничащих с лесным фондом, — сообщили в Минлесхозе Татарстана.

Фото: pixabay.com

За последние три года автопарк подведомственных учреждений министерства пополнили 198 единиц техники и 1957 единиц оборудования.

Минувшей осенью по причине засушливого лета чрезвычайная пожароопасность лесов в республике сохранялась до середины сентября. По данным МЧС Татарстана, речь шла о 12 муниципалитетах, наивысший, пятый класс опасности отмечался в Казани.

Кроме столицы РТ, такой же уровень опасности возникновения лесных пожаров наблюдался в Апастовском, Арском, Атнинском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Балтасинском, Дрожжановском, Кайбицком, Пестречинском, Сабинском и Тюлячинский районах.

Мария Иванова