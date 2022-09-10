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Чрезвычайная пожарная опасность лесов сохраняется в 12 районах Татарстана

14:36, 10.09.2022
Чрезвычайная пожарная опасность лесов сохраняется в 12 районах Татарстана
Фото: ru.freepik.com

По оперативному прогнозу МЧС Татарстана, в 12 муниципалитетах республики сохраняется чрезвычайная опасность лесов. Наивысший, пятый класс опасности, отмечается и в Казани.

Кроме Казани, такой же уровень опасности возникновения лесных пожаров наблюдается в Апастовском, Арском, Атнинском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Балтасинском, Дрожжановском, Кайбицком, Пестречинском, Сабинском и Тюлячинский районах.

Фото: МЧС РТ

Высокая опасность (4 класс) наблюдается в семи муниципалитетах Татарстана. Это Буинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Тетюшский районы.

В Алексеевском и Спасском районах отмечается средняя (3 класс) опасность лесных пожаров. Остальные муниципалитеты республики относятся к первому классу пожарной опасности лесов.

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Артем Гафаров
Происшествия Татарстан

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