Чрезвычайная пожарная опасность лесов сохраняется в 12 районах Татарстана
По оперативному прогнозу МЧС Татарстана, в 12 муниципалитетах республики сохраняется чрезвычайная опасность лесов. Наивысший, пятый класс опасности, отмечается и в Казани.
Кроме Казани, такой же уровень опасности возникновения лесных пожаров наблюдается в Апастовском, Арском, Атнинском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Балтасинском, Дрожжановском, Кайбицком, Пестречинском, Сабинском и Тюлячинский районах.
Высокая опасность (4 класс) наблюдается в семи муниципалитетах Татарстана. Это Буинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Тетюшский районы.
В Алексеевском и Спасском районах отмечается средняя (3 класс) опасность лесных пожаров. Остальные муниципалитеты республики относятся к первому классу пожарной опасности лесов.
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