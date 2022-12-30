«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик»
Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в последней игре 2022 года. Матч закончился со счетом 3:1.
Шайбы в составе «Ак Барса» забили Артем Галимов и Никита Дыняк. Последний оформил дубль. В составе «Нефтехимика» отличился Максим Березин.
28 декабря «Ак Барс» проиграл «Металлургу» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 со счетом 2:4 (0:0, 2:2, 2:0). Матч прошел на стадионе «Татнефть Арена».
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