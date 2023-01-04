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В посольство России в Латвии поступила подозрительная посылка

19:10, 04.01.2023
В посольство России в Латвии поступила подозрительная посылка
Фото: pixabay.com

Сегодня днем сотрудников латвийской полиции вызвали в посольство России в Риге из-за подозрительной посылки со странным содержанием, сообщила представитель ведомства Симона Гравите в эфире Латвийского радио.

— Сегодня в 13.54 (14.54 мск) получен вызов в связи с тем, что посольство России, возможно, получило подозрительную посылку, где находится вещество неизвестного происхождения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб, выполняется проверка, — передает «РИА Новости» ее слова.

Посольство России в Риге заявило, что на данный момент не дает комментариев по этой теме. Отметим, что звонок поступил не только в правоохранительные органы, но и в государственную пожарно-спасательную службу.

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Илина Хакимова
Происшествия

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