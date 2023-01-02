В Бугульминском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД по Татарстану

2 января на 298 км автодороги Казань — Оренбург в Бугульминском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.



По предварительным данным, водитель автомобиля Honda (1993 года рождения) не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

В медучреждение доставили еще двух пассажиров Honda — двухгодовалого ребенка и женщину 1969 года рождения. В больницу доставили также водителя Opel.

Утром в пятницу, 30 декабря, на 239 км автодороги Казань — Оренбург в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого скончался водитель ВАЗ.

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Маргарита Головатенко