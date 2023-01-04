Количество погибших после обстрела Макеевки российских военнослужащих увеличилось до 89

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Количество погибших российских военнослужащих при обстреле Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 89 человек. Об этом сообщает начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

— К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин, — говорится в сообщении представителя Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что удар по пункту временной дислокации войск был нанесен шестью ракетами американской РСЗО Himars. Два снаряда были перехвачены силами ПВО, еще четыре — попали в здание, в котором находились военнослужащие. От взрывов ракет с осколочно-фугасной боевой частью произошло обрушение перекрытий здания. Ответным огнем установка, которая производила обстрел, была уничтожена.

Сейчас работает комиссия по расследованию произошедшего, но, как заявляет Минобороны, уже сейчас очевидно, что выявить место дислокации военнослужащих боевикам ВСУ удалось из-за включения и массового использования, вопреки запрету, мобильных телефонов. Напомним, трагедия произошла прямо в новогоднюю ночь.



Использование телефонов помогло боевикам запеленговать сигнал и определить координаты расположения военнослужащих, куда и был нанесен удар. Сейчас в частях принимаются меры по недопущению подобных происшествий в дальнейшем, а виновных в гибели солдат под Макеевкой, как заявляет Севрюков, привлекут к ответственности.

— Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения, — заявил генерал.

В ведомстве добавили, что всем пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

Ответом за гибель 89 российских военнослужащих можно назвать удар по пункту временно дислокации одного из подразделений украинского «Иностранного батальона» в районе Масловки, в результате которого уничтожено более 130 иностранных наемников. Также в результате ракетных и авиационных ударов уничтожены более 200 украинских военных и наемников из других стран в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики.



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Артем Гафаров