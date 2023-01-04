Новости общества

01:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до -5 градусов

06:22, 04.01.2023
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 4 января, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью -5—10˚. Максимальная температура воздуха днем -2—7˚.

На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Гидрометцентра Татарстана, среднемесячная температура воздуха в январе ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. В целом для республики она составляет -10,9°С, а для Казани — минус 10 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также