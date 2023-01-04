Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до -5 градусов
В Татарстане сегодня, 4 января, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью -5—10˚. Максимальная температура воздуха днем -2—7˚.
На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы.
По данным Гидрометцентра Татарстана, среднемесячная температура воздуха в январе ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. В целом для республики она составляет -10,9°С, а для Казани — минус 10 градусов.
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