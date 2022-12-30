Гидрометцентр Татарстана: среднемесячная температура воздуха в январе превысит климатическую норму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане среднемесячная температура воздуха в январе ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Климатическая норма для Татарстана в январе составляет 10,9°С. Для Казани она оценивается в -10 градусов.

Месячное количество осадков в январе, по прогнозу специалистов, в Татарстане ожидается около климатической нормы. Для республики в целом она составляет 33 мм, а для Казани — 46 мм.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие три дня ожидаются «значительные осадки», метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, снежные заносы и каша на дорогах. С 31 декабря по 2 января количество осадков может превысить половину месячной нормы.

31 декабря и 1 января в Татарстане ожидается сильный снег, местами — метель. Ночью в субботу похолодает до -7—12°С, в восточных районах — до -18°С, в воскресенье — от -4 до -9°С, на востоке — до -12°С.

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Татьяна Демина