Президент России поручил подключить гражданские больницы к оказанию медпомощи для участников СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Минобороны проработать возможность подключения гражданских больниц к оказанию медпомощи и реабилитации раненых в ходе СВО. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

— Минздраву России совместно с Минобороны России представить предложения о возможности использования медицинских организаций, подведомственных Минздраву России, для оказания лицам, участвовавшим в специальной военной операции, медицинской помощи в стационарных условиях и их реабилитации, — говорится в поручении.

Уточняется, что срок исполнения установлен до 15 января. Ответственными назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр обороны Сергей Шойгу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в приоритете при мобилизации медицинские работники и врачи, имеющие опыт участия в боевых действиях и оказания экстренной медицинской помощи.

— В первую очередь, если мы говорим не о врачах, а о среднем медперсонале, то это, конечно, фельдшеры-мужчины, которые могут человека вытащить с поля боя, то есть достаточно крепкие, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин