В Госдуме рассказали, что медики с боевым опытом будут в приоритете при мобилизации

В приоритете при мобилизации медицинские работники и врачи, имеющие опыт участия в боевых действиях и оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

— В первую очередь, если мы говорим не о врачах, а о среднем медперсонале, то это, конечно, фельдшеры-мужчины, которые могут человека вытащить с поля боя, то есть достаточно крепкие, — приводит ТАСС его слова.

Фото: duma.gov.ru

Также в приоритете при мобилизации будут врачи-реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи.

— Чем выше квалификация доктора, который призывается, тем он дальше будет на передовой, то есть в более крупных госпиталях работать и более квалифицированную помощь оказывать, — уточнил Хубезов.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Татьяна Леухина