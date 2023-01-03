Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В числе прочего семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время спецоперации на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.

На прошлой неделе Владимир Путин освободил принимающих участие в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости предъявлять информацию о доходах.

— Установить, что в период проведения специальной военной операции <...> военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач <...>, замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах <...>, не предоставляют такие сведения, — сказано в документе.

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Максим Кокунин