Путин освободил принимающих участие в СВО силовиков от декларирования доходов

Президент России Владимир Путин освободил принимающих участие в спецоперации силовиков и командированных в новые регионы от необходимости предъявлять информацию о доходах.

— Установить, что в период проведения специальной военной операции <...> военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач <...>, замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах <...>, не предоставляют такие сведения, — сказано в документе.

Фото: скриншот документа

Ранее Путин подписал указ, который предусматривает выплаты в размере 3 млн рублей командированным в новые регионы гражданским лицам в случае их ранения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В случае гибели гражданских лиц во время командировки их семьям выплатят 5 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова