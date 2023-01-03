Еврокомиссия предложила КНР бесплатные поставки вакцин от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еврокомиссия (ЕК) предложила безвозмездно поставить Китаю вакцины против COVID-19 из Евросоюза, сообщает «РИА Новости».

— Ввиду ситуации с коронавирусом в Китае, еврокомиссар [по здравоохранению Стелла, — прим. ред.] Кириакидес связалась со своими китайскими коллегами, чтобы предложить солидарность и поддержку ЕС. Это включает в себя в том числе… передачу в дар вакцин ЕС, адаптированных к штаммам, — добавил ее коллега Тим Макфи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в комитете Евросоюза (ЕС) по профилактике и предотвращению заболеваний назвали нецелесообразной идею о введении обязательного тестирования для граждан, приезжающих из Китая. В комитете также заявили, что страны ЕС показывают относительно высокий уровень вакцинации от COVID-19 и коллективный иммунитет к коронавирусу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин