Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе

Президент России Владимир Путин провел первые в этом году переговоры по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обменялись поздравлениями с Новым годом, а также обсудили вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, в том числе и топливно-энергетический комплекс.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Токаев поблагодарил Путина за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря. Президенты договорились продолжать координацию по линии правительств и профильных структур двух стран.

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В конце ноября вице-премьер Александр Новак подтвердил обсуждение возможного создания Россией, Казахстаном и Узбекистаном газового союза. По его словам, союз предполагает сотрудничество по транспортировке, экспорту, переработке газа и другие формы кооперации.

— Да, такие направления сотрудничества рассматриваются, поскольку и Россия, и Казахстан, и Узбекистан еще с СССР имеют единую газотранспортную систему. Фактически у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества, в том числе и по поставкам газа, переработке. По поставкам на другие экспортные направления, — сказал он.

Также о возможном создании газового союза сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. По его словам, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили возможность создания этого объединения.

— Речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, — сказал он.

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Максим Кокунин