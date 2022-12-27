АвтоВАЗ на бывшем заводе Nissan планирует выпускать машины Lada дороже основной линейки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

АвтоВАЗ на бывшем заводе Nissan займется сборкой автомобилей Lada, которые будут дороже основной линейки. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, пишет «РИА Новости».

Он уточнил, что на заводе, который не так давно принадлежал Nissan, начнут выпускаться «не совсем премиум, но более дорогие» машины Lada. Автомобили будут классов C и D.



— Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она, с одной стороны, была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией АвтоВАЗа, — рассказал Максим Соколов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он сообщил, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года. По его словам, компания рассчитывает в январе—феврале завершить переговоры с новыми партнерами по производству на бывшем заводе Nissan.



Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.



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Татьяна Демина