В Госдуме заявили, что увеличение периода срочной службы нужно обсуждать лишь после завершения СВО

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что вопрос перестройки Вооруженных сил России, в частности увеличения периода срочной службы, следует поднимать после окончания СВО.

— На мой взгляд, именно сегодня такой необходимости нет [в увеличении сроков срочной службы до двух лет, — прим. ред.]. Первое, потому что у нас определен способ комплектования. Второе, мы ведем специальную военную операцию, в ходе которой уже провели частичную мобилизацию, — сказал он.

Он отметил, что сейчас первостепенной задачей является завершение спецоперации.

— Надо, наоборот, сейчас завершить все, что касается специальной военной операции, а потом уже, действительно, заняться глубокой перестройкой вооруженных сил, исходя из тех задач, которые мы решили, исходя из той геополитической конфигурации, в которой будет наша страна, и исходя из тех задач, которые нам необходимо будет решать, — сказал Картаполов.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В России нет планов по увеличению срока службы по призыву, сообщили ТАСС источники в военных округах.



21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

— В рамках озвученных Шойгу планов по повышению возраста призыва не идет речь об увеличении срока службы, в том число до 1,5 или 2 лет, — сказал собеседник агентства.



Шойгу также заявил, что приоритетная задача на 2023 год — продолжить СВО до полного ее завершения.



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Максим Кокунин