Приоритетная задача на 2023 год — продолжить СВО до полного ее завершения — Сергей Шойгу

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Приоритетная задача на 2023 год — продолжить СВО до полного ее завершения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Шойгу предложил при комплектовании Вооруженных сил страны поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.

— Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — 695 тысяч человек, — сказал Сергей Шойгу.

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Маргарита Головатенко