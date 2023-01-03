Катки в казанских парках вернулись к обычному режиму работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Катки в казанском парке «Черное озеро» и в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Каток в парке «Черное озеро» будет работать с 09.00 до 23.00 (техперерыв: 15.00 — 16.00).

Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли — с 10.00 до 22.00.

Стоимость проката:

Вход со своими коньками — бесплатно.

Коньки для взрослых — 200 руб./час.

Коньки для детей — 100 руб./час.

Посетители катка имеют возможность брать инвентарь в прокат ежедневно с момента открытия катка и за час до его закрытия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Официальное открытие катка на «Черном озере» планировалось 23 декабря, но из-за снегопадов его перенесли на 26 декабря. Позже из-за ухудшения погодных условий дату открытия перенесли еще на один день — 27 декабря.



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Максим Кокунин