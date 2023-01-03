Катки в казанских парках вернулись к обычному режиму работы
Катки в казанском парке «Черное озеро» и в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.
- Каток в парке «Черное озеро» будет работать с 09.00 до 23.00 (техперерыв: 15.00 — 16.00).
- Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли — с 10.00 до 22.00.
Стоимость проката:
- Вход со своими коньками — бесплатно.
- Коньки для взрослых — 200 руб./час.
- Коньки для детей — 100 руб./час.
Посетители катка имеют возможность брать инвентарь в прокат ежедневно с момента открытия катка и за час до его закрытия.
Официальное открытие катка на «Черном озере» планировалось 23 декабря, но из-за снегопадов его перенесли на 26 декабря. Позже из-за ухудшения погодных условий дату открытия перенесли еще на один день — 27 декабря.
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