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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 29,3%

09:50, 03.01.2023
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 29,3%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за последнюю неделю на 29,3%.

Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — 81,3%, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1) 2009 — 60,8%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в ведомстве рассказали, что свиной грипп, или штамм гриппа А (H1N1) 2009, зафиксировали во всех регионах России.

При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю снизилась лишь на 7%.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина

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