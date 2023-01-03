Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 29,3%
В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за последнюю неделю на 29,3%.
Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — 81,3%, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1) 2009 — 60,8%.
На прошлой неделе в ведомстве рассказали, что свиной грипп, или штамм гриппа А (H1N1) 2009, зафиксировали во всех регионах России.
При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю снизилась лишь на 7%.
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