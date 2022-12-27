Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Свиной грипп, или штамм гриппа А (H1N1) 2009, зафиксировали во всех регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.



При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю снизилась на 7%, указали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что вирусы гриппа продолжают доминировать среди циркулирующих в России респираторных вирусов — на их долю среди респираторных вирусов в России приходится 76,5%.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане растет заболеваемость свиным гриппом. За неделю зафиксировано 413 случаев заражения — почти в 3 раза больше, чем за предыдущие 7 дней. Самые распространенные осложнения, возникающие на фоне гриппа, — пневмония, гайморит, отит, менингит и бронхит.



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Маргарита Головатенко