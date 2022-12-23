В Чистополе пациент психиатров арестован за покушение на убийство трех человек

Сегодня Следком по РТ сообщил о возбуждении дела о попытке тройного убийства. В преступлении обвиняют 31-летнего жителя Чистопольского района, состоящего на учете у психиатров.



По версии следствия, 12 декабря 2022 года обвиняемый на улице поругался с 55-летним знакомым и стал угрожать ему расправой. Когда к ним подошел общий знакомый, обвиняемый ударил его ножом, затем нанес удары 55-летнему мужчине и его супруге, которая находилась рядом. В результате три человека с ранениями попали в больницу, а нападавшего задержали.

По данным СК, причастность к преступлению задержанный уже признал, суд санкционировал его арест. Пострадавшие получили квалифицированную медпомощь, угрозы их жизни нет.